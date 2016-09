Zletel s ceste, ena oseba poškodovana

ROGAŠKA SLATINA – V petek ob 1.15 je na Vid Ivanuševi ulici v Rogaški Slatini osebno vozilo zapeljalo v obcestni jarek in se prevrnilo na streho, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Steklarna-Rogaška so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, s tehničnim posegom rešili eno poškodovano osebo iz vozila in pomagali policistom ter reševalcem. Poškodovanca so reševalci NMP Šmarje pri Jelšah prepeljali v celjsko bolnišnico.