Zjutraj vdrli v 14 avtomobilov

IZOLA – Policisti PP Izola so 18. septembra 2016 v zgodnjih jutranjih urah obravnavali 14 vlomov v vozila. Storilci so z razbijanjem stekla vlamljali v osebne avtomobile, ki niso bili s koprskega registrskega območja. Med opravljanjem ogledov je do policistov pristopil občan, ki je povedal, da je za vlome odgovoren 34-letni Izolan, ki je star znanec policije in znan povratnik po kaznivih dejanjih. Pri policistih se je nato oglasila očividka, ki je povedala, da je opazila tri mlajše moške, ki so razbili steklo na enem od avtomobilov in si je enega izmed njih še posebno dobro zapomnila.

Na podlagi anonimne naznanitve in drugih zbranih obvestil je bila opravljena prepoznava osebe po fotografijah. Pri tem je očividka nedvomno prepoznala 34-letnega Izolana, ki ga je v svoji anonimni naznanitvi navedel tudi občan.

Po tako zbranih dejstvih in dokazih so policisti PP Izola od okrožnega sodišča v Kopru pridobili odredbo za hišno preiskavo na naslovu osumljenega, preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Kopru pa je zoper njega odredila pripor.

Drugih dveh sostorilcev policisti še niso identificirali, zato preiskavo nadaljujejo.