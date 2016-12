Zjutraj sta čelno trčila

LAŠKO – Uprava za zaščito in reševanje poroča o čelnem trčenju, po katerem so posredovali gasilci in reševalci.

Ob 6.40 sta na regionalni cesti Rimske Toplice–Laško v kraju Udmat, občina Laško, čelno trčili osebni vozili.

Reševalci reševalne postaje iz Laškega so dve poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v celjsko bolnišnico.

Gasilci PGE Celje in PGD Laško so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem in posuli cestišče z vpojnimi sredstvi.