Zjutraj povozil peško

SLOVENJ GRADEC – Ob 9.39 je prišlo v predelu Pod Gradom v Slovenj Gradcu do prometne nesreče, v kateri je voznik osebnega vozila povozil peško.

Reševalci NME Ravne na Koroškem so poškodovanko oskrbeli in jo v nadaljnjo oskrbo prepeljali v bolnišnico v Slovenj Gradec, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.