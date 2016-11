Življenje sem ji res vzel, a ne iz nizkotnih nagibov

CELJE – Dolgo se je ugibalo, ali bo Zvone Laubič, ki je pred skoraj osmimi meseci pred številnimi očividci umoril državljanko Dominikanske republike Yolando Rodriguez, pripravljen s tožilstvom, v zameno za nekoliko nižjo kazen, podpisati sporazum o priznanju krivde. Pogajanja so bila, a očitno neuspešna. A Laubič je očitno vse do zadnjega razmišljal, ali naj krivdo vendarle še prizna na predobravnavnem naroku ali ne. Sam s seboj je moral biti hud boj, saj je bil trenutek, ko ga je sodnica okrožnega sodišča v Celju Marjana Topolovec pozvala, naj se izreče, ali krivdo priznava ali ne, zelo napet. Ves poten in očitno vznemirjen je pogledal v zrak, nekajkrat globoko vzdihnil, zatem pa dejal: »Ne priznavam krivde po obtožnici, ki mi očita, da sem jo umoril. Zavedam se, da sem ji vzel življenje, in to obžalujem, a ne priznam, da sem to storil iz nizkotnih nagibov, kot piše v obtožbi.« Čez nekaj sekund je dodal: »Če bi lahko, bi vzel nazaj, ampak ne gre.«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«