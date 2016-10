Živite na Gorenjskem? Tatovi v lovu na vse tole

KRANJ – Neznani storilec je v sredo ponoči na Jezerski cesti v Kranju z dvorišča odtujil traktorsko kosilnico, v Lužah pa snežno frezo. V začetku meseca je bila traktorska kosilnica iz ograjenega prostora podjetja odtujena tudi v Cerkljah na Gorenjskem, z dvorišča pa v Šenčurju.

V Stari Loki je storilec po vlomu sredi meseca odtujil tri vrtne kosilnice, konec prejšnjega tedna pa so bili taki predmeti odtujeni še pri vlomu v vrtno lopo in brunarico na Britofu.

V sredo izvršeni tatvini nista tako osamljena primera, in čeprav gre pretežno za manjše tatvine, policisti svetujejo ustrezno odlaganje in hrambo takih predmetov, ki so najpogosteje odtujeni iz slabše varovanih pomožnih objektov in z dvorišč, gradbišč, iz kesonov za prevoz materiala ipd.