Žival jo je hudo ranila, reševali so jo s helikopterjem

KOZJI VRH – Ob 9.13 je na Kozjem Vrhu nad Dravogradom (občina Dravograd) oven (ne bik, kot je bilo prvotno sporočeno) huje poškodoval žensko. Dežurni zdravnik in reševalci ZRCK Koroške so jo oskrbeli in z reševalnim vozilom prepeljali v Radlje ob Dravi. Tam jo je prevzela posadka s helikopterjem letalske policijske enote in jo v spremstvu dežurne ekipe HNMP prepeljala v UKC Maribor.

Gasilci PGD Radlje ob Dravi so zavarovali mesto pristanka helikopterja in pomagali pri prenosu poškodovanke, poroča uprava za zaščito in reševanje.