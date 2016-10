Živa meja in drog v ognju

MALEČNIK – V soboto ob 20.31 je v naselju Malečnik v občini Maribor zagorelo 20 metrov žive meje.

Ogenj je zajel tudi drog električnega omrežja. Požar so pogasili gasilci JZ GB Maribor in PGD Malečnik, poroča uprava za zaščito in reševanje.