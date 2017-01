Zidanica v ognju

MALKOVEC – V nedeljo ob 22.34 je na Malkovcu v občini Sevnica zagorela zidanica.

Gasilci PGD Tržišče, Šentjanž in Sevnica so požar pogasili in objekt pregledali s toplotno kamero.

Ogenj je uničil ostrešje in notranjost objekta.

Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Tržišče, je poročala uprava za zaščito in reševanje.