Žičnato ograjo sta odstranila in vstopila

TRBOVLJE – V petek okrog 9.15 so PU Ljubljana obvestili o vlomu v poslovne prostore podjetja v okolici Trbovelj.

Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da sta vsaj dva neznanca odstranila žičnato ograjo in vstopila na dvorišče. Izpred stavbe podjetja sta odtujila večjo količino fasadnih panelov in podjetje oškodovala za nekaj tisoč evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.