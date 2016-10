Zgrudil se je in umrl pred očmi prijateljev

MRZLI VRH – V nedeljo ob 16.11 je bila policija od regijskega centra za obveščanje obveščena, da je pod vrhom Mrzlega vrha (hrib na severni strani Tolminske kotline) omagal planinec. Aktivirani so bili člani GRS Tolmin in vojaški helikopter, ki je pripeljal tudi zdravnika reševalca.

Policisti so ugotovili, da je 57-letni planinec, državljan Italije, skupaj s skupino prijateljev v dopoldanskih urah odšel s parkirišča na planini Kuhinja (južno pobočje Krna) proti Mrzlemu vrhu. Približno 100 metrov pod vrhom se je nenadoma zgrudil in padel po tleh. Njegovi prijatelji so nemudoma o dogodku obvestili pristojno službo in ga začeli oživljati. Zdravnik, ki je tja prišel s helikopterjem, je žal lahko le potrdil smrt 57-letnega planinca (umrl nekaj minut pred 16. uro).

S helikopterjem so umrlega planinca prepeljali v dolino, kjer so ga prevzele pristojne službe. Prav tako je bila od zdravnice ZD Tolmin odrejena sanitarna obdukcija, ki jo bodo opravili na pristojnem inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, so sporočili iz PU Nova Gorica.