Zgorelo 80 kvadratnih metrov veliko poslopje

VOJNIK – V nedeljo ob 20.39 je v Razdelju, občina Vojnik, zagorelo gospodarsko poslopje velikosti deset krat osem metrov.

Gasilci PGD Nova Cerkev in Vojnik so ogenj, ki je objekt uničil, omejili in pogasili.

Lastniki so pred prihodom gasilcev rešili kokoši, je poročala uprava za zaščito in reševanje.