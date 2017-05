Zgorela je slama

BRATISLAVCI – V nedeljo ob 10.43 je v Bratislavcih (občina Dornava) v gospodarskem objektu zagorela slama, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Polenšak in Dornava so požar pogasili in iz objekta rešili tri prašiče. Zgoreli so trije prašiči in dva kubika slame. Gasilci so priporočili lastnikom, da redno pregledujejo objekt zaradi možnosti ponovnega vžiga.