Zgorela avtomobila

LJUBLJANA – V noči na petek sta v prestolnici zagorela dva osebna avtomobila. Deset minut, preden je ura odbila polnoč, so ljubljanski poklicni gasilci odhiteli v Sternadovo ulico, kjer so plameni zajeli star zapuščen avto. Na kraj dogodka so odšli tudi policisti in lastnika včeraj še iskali, prav tako so še ugotavljali, zakaj je zagorelo. Večje škode ni bilo, saj je bil avto, kot rečeno, zapuščen.



Dobri dve uri pozneje je zagorel volvo, parkiran pred stanovanjskim blokom na Šišenski cesti, ogenj pa se je razširil še na toyoto, parkirano v bližini. Tudi tokrat so posredovali gasilci ljubljanske gasilske brigade in avto pogasili, kljub hitri intervenciji pa je vozilo v celoti uničeno. Na kraj dogodka so odšli tudi kriminalisti, da bi ugotovili, zakaj je zagorelo. »Dozdajšnje ugotovitve kažejo, da ima dogodek znake kaznivega dejanja. Policisti še zbirajo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja požiga,« je včeraj sporočila Nataša Pučko z ljubljanske policijske uprave. Škodo ocenjujejo na nekaj evrskih tisočakov.