Zgodilo se mu je menda marsikaj, dokaze še iščejo

KORTE – Tiskovna predstavnica koprskih policistov Anita Leskovec je sporočila: »V petek nekaj minut čez polnoč nas je poklical moški iz Kort. Povedal je, da je z motorjem peljal na cesti Korte–Medoši, kjer so ga pretepli in se odpeljali z osebnim avtomobilom. Policisti so na kraju samem zbrali obvestila in ugotovili, da ima kolo s pomožnim motorjem stare poškodbe, nove pa niso vidne. Voznika so preizkusili z alkotestom, ki je pokazal 0,90 mg/l, zato so mu izdali plačilni nalog zaradi vožnje z neregistriranim mopedom in pod vplivom alkohola.«

Glede domnevnega pretepa policisti še zbirajo informacije.