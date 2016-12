Zgodilo se je v okolici Domžal

DOMŽALE – V sredo okrog 4.45 so PU Ljubljana obvestili o vlomu v gostilno v okolici Domžal. Neznanec je vlomil skozi okno in iz notranjosti odtujil okrog 30 škatel cigaret in nekaj steklenic alkoholnih pijač.

Škode je za več sto evrov, točen znesek pa bo znan po inventuri, so sporočili iz PU Ljubljana.