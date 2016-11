Zgodilo se je v dopoldanskih urah pri kozmetičarki

LJUBLJANA – V četrtek okrog 11. ure so policiste obvestili o vlomu v kozmetični salon na območju Viča.

Z ogledom kraja dejanja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je neznani storilec vlomil vhodna vrata in vstopil v notranjost, od koder pa ni ničesar odtujil.

Z dejanjem je povzročil za nekaj sto evrov škode.