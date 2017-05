Zgodilo se je v Celju: razkladali tovor in našli najstnika

CELJE – V petek so bili policisti obveščeni, da so pri razkladanju tovora v Celju v tovornem delu srbskega vozila odkrili mlajšega moškega. V nadaljnjem postopku so ugotovili, da gre za 17-letnega Afganistanca, ki je v tovorno vozilo vstopil najverjetneje že v Srbiji.

17-letnik je zaprosil za azil, so sporočili iz PU Celje.