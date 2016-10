Zgodilo se je na gozdni poti

BABNA GORA – V torek ob 17.01 si je sprehajalec na gozdni jasi pri naselju Babna Gora (občina Dobrova - Polhov Gradec) poškodoval nogo.

Aktivirani so bili gasilci PGD Dvor in reševalci GRS Ljubljana. Poškodovanca so oskrbeli in z nosili prenesli do reševalnega vozila, reševalci NMP RP Ljubljana pa so ga prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.