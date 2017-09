Žensko reševalci odpeljali, tri ure kasneje sporočili črno vest

ČRNOMELJ – Napadov psov in tragično smrt za zdaj policija obravnava kot dogodek in ne kot kaznivo dejanje, a preiskava še ni zaključena, so sporočili iz PU Novo mesto. Sum kaznivega dejanja se nanaša na skrb za pse. Če bodo sumi potrjeni, bo policija na okrožno državno tožilstvo poslala kazensko ovadbo, sicer pa poročilo o dogodku.

Na kraju v 13 minutah

Včeraj smo poročali, da so okoli 14.20 v naselju Mavrlen psi napadli žensko. Na kraj so bili napoteni reševalci, policisti črnomaljske policijske postaje ter policisti vodniki službenih psov. Na kraju so bili v trinajstih minutah po prvem klicu. Reševalci so oskrbeli in nato v novomeško bolnišnico odpeljali 71-letno žensko, ki je imela hude poškodbe zaradi ugrizov, domnevno treh psov, ki so bili tisti čas spuščeni v ograjenem prostoru. Ob 17.30 je zaradi poškodb umrla.

Kaj je krivo za napad?

»Zakaj in s kakšnim namenom je 71-letnica, ki je živela na naslovu bivanja skupaj s polnoletnim sinom, odšla do psov in kaj je povzročilo napad, še ugotavljamo. Pse so pred prihodom policistov in reševalcev prisebni sosedje uspeli pregnati in zapreti v hišo,« pišejo v poročilu.

Izredno slabe razmere

Policisti preiskave še niso zaključili in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali po 341. členu kazenskega zakonika (pse je zadrževal v neustreznih prostorih brez svetlobe, slabih higienskih razmerah, živeli so v lastnih iztrebkih …). Tega je osumljen 40-letnik iz okolice Črnomlja.