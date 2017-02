Žensko odpeljal rešilec, vdihnila je dim

ZAGAJSKI VRH – V sredo ob 22.32 so v naselju Zagajski Vrh, občina Gornja Radgona, v garaži stanovanjske hiše zagorela drva, ki so bila zložena ob cisterni s kurilnim oljem.

Posredovali so gasilci PGD Gornja Radgona in PGD Spodnja Ščavnica, ki so pogasili goreča drva, zaradi poškodbe cevi zaprli sanitarno vodo, pregledali in prezračili prostore ter iz poškodovanega rezervoarja izčrpali 300 litrov kurilnega olja.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Gornje Radgone so zaradi vdihavanja dima oskrbeli gospodinjo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.