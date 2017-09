Ženski, ki po Sloveniji sejeta strah

ŠMARJE PRI JELŠAH – V torek dopoldne sta ženski prišli do stanovanjske hiše na območju PP Šmarje pri Jelšah, kjer živi starejša stanovalka. Prosili sta jo za vodo, za pisalo in papir, s čimer sta jo zamotili, kar je ena od njiju izkoristila in iz hiše ukradla kuverto z večjo vsoto gotovine. Storilki je v vozilu, najverjetneje v škodi srebrne barve, parkirani v bližini hiše, čakala voznica.

»Vse občane ob tem opozarjamo, naj bodo previdni, če jih obiščejo neznanci, in naj jih ne spuščajo v stanovanjske prostore,« pišejo v poročilu PU Celje.