Ženska z obema rokama poskušala zadržati avto

LJUBLJANA – V torek okoli 19.30 je v križišču Riharjeve in Barjanske ceste 40-letna voznica renaulta pri zavijanju levo z Barjanske ceste na Cesto v Mestni log trčila v 53-letnico, ki je pravilno prečkala vozišče na prehodu za pešce. Z reševalnim vozilom so žensko odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer so ugotovili, da je lažje ranjena. Policisti so 40-letnici izdali plačilni nalog.



Na južni ljubljanski obvoznici, med priključkoma Ljubljana center in počivališče Barje v smeri Kozarij, sta ob 18.19 trčili osebni vozili. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulatorja in počistili razlite motorne tekočine. Reševalci so oskrbeli ranjenca.



Na regionalni cesti Celje–Ljubljana v občini Vransko je ob 16.55 voznik z osebnim avtom trčil v žensko. Prvo pomoč so ji dali krajani. Reševalci iz Celja in Žalca so hudo ranjeno oskrbeli in odpeljali v celjsko bolnišnico. Gasilci PGD Vransko so pomagali policiji z razsvetljavo kraja nesreče.



Na Volkmerjevi cesti na Ptuju sta ob 16.11 trčili osebni vozili. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem pri oskrbi dveh ranjencev, vlečni službi pri odvozu vozil ter počistili cestišče. Reševalci so oba ranjenca odpeljali v ptujsko bolnišnico.



Na Mariborski cesti v Celju sta ob 14.25 trčili osebni vozili. Gasilci PGE Celje so pomagali reševalcem in policiji, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom in odklopili akumulatorja. Reševalci so ranjenca odpeljali v celjsko bolnišnico.



Na cesti pri Veliki Pirešici sta ob 13.11 trčili osebni vozili. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi ranjenca in policiji, posuli razlite motorne tekočine na cestišču in odklopili akumulatorja.



Krški policisti so bili ob 6.27 obveščeni o nesreči v kraju Dolšce. Ugotovili so, da se je zgodila na dvorišču stanovanjske hiše, ko je 36-letna ženska poskušala z rokami zadržati avto, ki se je začel premikati po klancu navzdol. Padla je in si huje poškodovala roko. Avto, v katerem sta bila na zadnjem sedežu dva otroka, je z dvorišča zapeljal prek ceste na travnik, kjer je trčil v drevo in obstal. Otroka sta se lažje ranila. Gasilci PGE Krško so pomagali reševalcem pri prenosu ranjencev, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, odstranili ovire in izvlekli vozilo na cesto. Krški reševalci so oba ranjenca oskrbeli na kraju dogodka in ju prepeljali v brežiško bolnišnico.

Zasegli 18 vozil



Policisti so v 48 urah zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov zasegli 18 vozil. Ob 16.37 so policisti na Tomšičevi v Kopru ustavili voznika osebnega avta, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Prometni policisti so zjutraj v Grčni ustavili 58-letnega voznika in med drugim ugotovili, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, napihal pa je 1,08 promila. Med kontrolo prometa v Brežicah so okoli 13. ure ustavili 32-letno voznico beemveja. Ugotovili so, da vozniškega dovoljenja nima, saj se proti njej izvaja ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. V Kopru so policisti zasegli moped 36-letniku, ki nima vozniškega dovoljenja. Okoli 19.30 so policisti na avtocesti pred Drnovim opazili voznika osebnega avta, ki je vozil nezanesljivo, trčil v označevalne stožce in nadaljeval vožnjo. Zapeljali so za njim in ga ustavili. No, 35-letnik je napihal 1,71 promila. Postopki so jasni.