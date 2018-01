Ženska z avtom v drevo

MISLINJSKA DOBRAVA – V torek ob 20.56 je v naselju Mislinjska Dobrava, občina Slovenj Gradec, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in trčila v drevo.

Gasilci PGD Slovenj Gradec so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator in odstranili vozilo.

Reševalci koroškega zdravstveno reševalnega centra so poškodovanima osebama nudili prvo pomoč in ju prepeljali v slovenjgraško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.