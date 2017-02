Ženska z avtom trčila v obcestni drog javne razsvetljave

AJDOVŠČINA – V noči na četrtek je voznica osebnega avtomobila peljala po ajdovski obvoznici (iz smeri Vipavske ceste proti letališču) in zaradi vožnje preveč blizu desnemu robu vozišča trčila v obcestni drog javne razsvetljave. V prometni nesreči se je udarila v glavo in je včeraj dopoldne poiskala zdravniško pomoč v ZD Ajdovščina, od koder so jo napotili na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa (kršitev 37. člena) je bil povzročiteljici prometne nesreče izdan plačilni nalog, so sporočili iz PU Nova Gorica.