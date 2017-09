Ženska poškodovana

NOVA GORICA – V četrtek ob 21.16 je na križišču med Lavričevo in Cankarjevo ulico v Novi Gorici prišlo do trka med kolesarko in osebnim vozilom. Gasilci JZGRD GE Nova Gorica so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč ekipi NMP Nova Gorica. Poškodovana kolesarka je bila odpeljana v SB Šempeter, poroča uprava za zaščito in reševanje.