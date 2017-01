BREŽICE – Uprava za zaščito in reševanje poroča o nesreči, ki se je pripetila ponoči.

Ob 2.44 je na Bizeljski cesti v Brežicah osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo. Gasilci PGE Krško so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulator in nudili pomoč policistom pri razsvetljavi ter reševalcem NMP Brežice, ki so poškodovano voznico oskrbeli.