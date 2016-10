Ženska kostanjevih las se ponujala za delo na vrtu in ukradla nakit

LJUBLJANA – V soboto so bili ljubljanski policisti obveščeni o tatvini iz hiše. Ugotovljeno je bilo, da je do hiše prišla neznanka kostanjevih las s prečo na sredini, močnejše postave, stara 30 do 40 let, oblečena v hlače iz džinsa in bundo sivo modre barve, ter v zameno za manjše plačilo ponudila urejanje vrta, kar pa je lastnica zavrnila.

Po slabih dveh urah je lastnica ponovno opazila isto žensko na stopnišču hiše in jo spodila. Pozneje je ugotovila, da ji je bil odtujen nakit iz spalnice. Policisti nadaljujejo delo, so sporočili iz PU Ljubljana.