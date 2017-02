Ženska ga je opazila v Ljubljanici, a na koncu je umrl

LJUBLJANA – Ob 12.41 so poklicni gasilci GB Ljubljana v bližini Ambroževega trga v Ljubljani iz Ljubljanice potegnili utapljajočo se osebo in jo predali reševalcem, je zapisala uprava za zaščito in reševanje.

»Nekaj pred 13. uro je občanka v Ljubljanici (na Poljanskem nasipu) opazila moškega. Posredovali so gasilci, ki so moškega rešili iz vode, in reševalci, ki so moškega na kraju reanimirali, nato pa odpeljali v KC Ljubljana, kjer je umrl. Policisti so z zbranimi obvestili ugotovili, da gre za 70-letnega Ljubljančana, sam dogodek pa nima znakov kaznivega dejanja,« pa sporoča PU Ljubljana.

Policisti bodo o zbranih ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.