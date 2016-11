Ženo tepel in davil, sina zabodel v srce

MARIBOR – Povsem mirnega so pravosodni policisti iz mariborskega zapora pred senat mariborskega okrožnega sodišča pripeljali 63-letnega Vincenca Bezjaka. Vinko, kot so ga v Sladkem Vrhu poznali domači in sosedje, je o očitku umora svojega 38-letnega sina Sebastjana molčal kot grob in tudi v preiskavi ni želel povedati ničesar. Potem ko je pred poldrugim mesecem zavrnil ponudbo tožilke Metke Zupanc, ki mu je v zameno za priznanje dveh kaznivih dejanj ponudila 21 let in devet mesecev zapora, je vse kazalo, da se zadeva ne bo premaknila z mrtve točke. A so se na včerajšnjem začetku sojenja za umor in nasilje v družini (obtoženi naj bi bil nadvse nasilen do svoje žene, 59-letne Bernarde Bezjak) zadeve postavile na glavo – Vincenc Bezjak je spregovoril in podrobno opisoval, kaj se je zgodilo na dvorišču stanovanjske hiše v Sladkem Vrhu tragičnega letošnjega julijskega večera.



»Vse skupaj je bila ena velika nesreča. Sina nisem želel umoriti. Tragičnega večera sem pred hišo rezal odpadno plastiko. Odpadke sem nesel v kanto in ob tem iz kante za smeti pobral tudi nož. Sin me je videl pred hišo, mi zabrusil, ali sem že vstal in se streznil. Rekel sem mu, naj tega več ne govori. In predvsem naj ne laže. Brcnil me je v predel boka in mi dejal, naj se poberem. Pri tem sem nehote stegnil roko. Sploh ne vem, da bi ga zabodel. Zakričal mi je, ali sem čisto nor, nato pa odšel proti ograjnim vratom. Nisem vedel, kaj se z njim dogaja, sedel sem na sedežno pred hišo in čakal. Zatem so pome prišli policisti in me odpeljali v pridržanje,« je Vincenc Bezjak razlagal predsednici senata sodnici Andreji Lukeš.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«