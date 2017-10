Ženica hudo poškodovana

CELJE – V četrtek nekaj pred poldnevom so policisti PU Celje v Celju na Don Boscovem trgu obravnavali prometno nesrečo. Ko je hotela 85-letna kolesarka zapeljati na kolesarsko stezo na drugi strani vozišča, je padla in se huje poškodovala, so zapisali v poročilu PU Celje.