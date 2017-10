Žena našla legendarnega alpinista mrtvega pod previsom

LAŠKO – Alpinistični svet se je odel v črnino. V petek zvečer se je končala življenjska pot 62-letnega Frančka Kneza, človeka bogatih misli in trdnega koraka. Več kot pet tisoč domačih in svetovnih vrhov je osvojil in preplezal več kot 700 prvenstvenih smeri od Himalaje do domačih Alp. Usoda pa mu je poslednji vzpon namenila doma, skorajda pred domačim pragom. Skrivnost, kako se je to lahko zgodilo, je odnesel s seboj. V globel, v kateri je obležal in ki je težko dostopna.

Dostikrat se je že zarana odpravil v skale, po ves dan je ostal tam, v njegovi tako ljubi naravi, in se zvečer vračal domov. V petek pa ga ni bilo. Negibnega naj bi pod previsom našla njegova žena Andreja. Padel naj bi okoli 40 metrov globoko, poškodbe so bile tako hude, da je umrl. Tako je vsaj razbrati iz poročila Uprave RS za zaščito in reševanje. Kot so zapisali, so gasilci PGD Laško in gorski reševalci iz Celja posredovali v petek zvečer nekaj po 20. uri v naselju Harje v občini Laško, kjer je plezalec omahnil v globino.

