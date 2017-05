Zelo nevarno početje na cesti. Poglejte, kaj so ugotovili policisti

MEDVODE, ŠKOFJA LOKA – Škofjeloški policisti so v petek ponoči po prijavi priče obravnavali zelo nevarno vožnjo voznika tovornega vozila, ki je na relaciji od Medvod proti Škofji Loki na več mestih ogrožal ostale udeležence.

Med drugim je glede na podatke priče vozil nad dovoljeno omejitvijo, po nasprotni strani ceste, preblizu desnega roba in zelo nezanesljivo.

Policisti so voznika ustavili in ob preizkusu alkoholiziranosti ugotovili, da je vozil s približno dvema promiloma in pol alkohola (1,19 mg/l) ter brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Iz prometa so ga izločili in vozilo zasegli, proti njemu pa še vodijo postopek, so sporočili iz PU Kranj.