Zelo je nevarno, avtomobili serijsko s cest

KRANJ – Kombinacija dežja in nizkih temperatur je na mnogih cestah po Gorenjskem v torek povzročila veliko nevšečnosti in tudi dve prometni nesreči.

Ledeno je bilo na cestah od Drulovke do Podreče, od Mojstrane do Peričnika, med Pokljuko in Radovno, od Stražišča proti Besnici, v »Soteski« med Bledom in Bohinjem ter na Jezerskem in na Hrušici.

Na Jezerskem sta v teh okoliščinah s ceste zdrsnila dva avtomobila, še en avtomobil pa je s ceste zdrsnil na priključku na avtocesto na Hrušici. V obeh nesrečah je nastala samo materialna škoda. V sredo zjutraj pa so policisti zaradi poledenelih cest intervenirali še na Bledu (proti Zaki in Pristavi) ter med Bohinjsko Bistrico in Ukancem, so sporočili gorenjski policisti.