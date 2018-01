Železničarji lovijo požigalca, ki je dvakrat zakuril vlak

Jesenice – Vozlišče železniških tirov v železarskem mestu je bilo še pred dvema desetletjema eno najpomembnejših v Evropi. Železnica je poleg železarstva dajala svojevrsten utrip mestu med Mežaklo in Karavankami. Potem se je Slovenija pridružila Evropski uniji in kar je mnogim ustvarilo razmere za napredek in rast, je za železniško postajo na Jesenicah, kjer je bil tudi mejni železniški prehod med Slovenijo in Avstrijo, pomenilo zaton. Vse mejne in carinske, pa špedicijske in podobne službe, so mrknile ali so jih ukinili, tako slovenske kot avstrijske. Eden od danes zaposlenih na jeseniški železniški postaji nam je odkrito povedal: »Naša postaja je že dolgo skrivališče za raznorazne tiče, saj nimamo urejenega pametnega varovanja, ki bi z območja postaje in predelov tirov, najdaljši, številka 7, je dolg kar 693 metrov, odstranilo vse vrste nepridipravov.«



