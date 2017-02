Že tretja nesreča voznice danes: dva so odpeljali reševalci

NOVO MESTO – Uprava za zaščito in reševanje poroča o danes že tretji nesreči, v kateri je bila, po jutranjih na Jesenicah in Markovcih , udeležena voznica.

Ob 8.44 je pred naseljem Veliki Orehek v občini Novo mesto voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in se prevrnila na streho. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so oskrbeli dve poškodovani osebi in ju odpeljali v bolnišnico v Novo mesto.

Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ukleščeno voznico in jo pomagali reševalcem prenesti do reševalnega vozila.