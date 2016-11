Že ob prvem spuščanju z balonom je izgubil film

Medtem ko so njegovi starši z nestrpnostjo čakali na izlet z balonom, je sin umrlih Zelkovih pogledal na spletni radar in čez polovico Slovenije je bila velika nevihta: »Rekel sem si, v tem pa res nihče ne bo letel!« Foto Arhiv

LJUBLJANA Precej drugače kot na edinem dozdajšnjem zaslišanju zaradi ene od največjih tragedij v zgodovini balonarstva je 47-letni balonar Miro Kolenc na včerajšnjem začetku sojenja opisal jutro, v katerem je v smrt odpeljal šest ljudi, enajst pa se jih je hudo ranilo oziroma opeklo. Ko sta ga namreč nedolgo po dogodku obiskala policista in sestavila zapisnik o njegovem zaslišanju, »sem bil ravno odpuščen v domačo nego, nepokreten in v invalidskem vozičku. Zasliševala sta me štiri ure, komaj sem čakal, da odideta, da se bom lahko ulegel, saj me je tako zelo bolelo. Za marsikaj, kar sem jima povedal, sem le predvideval, da se je tistega dne zgodilo tako, ne pa zato, ker bi se tega sam spominjal,« je pred okrožno kazensko sodnico Sinjo Božičnik dejal pilot balona, ki se je v nesreči tudi sam hudo opekel.

