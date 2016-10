Že leta je in pije zastonj

KRANJ – Ta teden so v enem od kranjskih lokalov na družabno omrežje zapisali, da gostince opozarjajo na falota. »Pride, naroči pijačo, cigarete in še kaj poje, vse s pretvezo, da bi naslednji dan rad rezerviral mizo za 15 ljudi. Baraba hoče častiti še natakarico. Ker pri sebi nima gotovine, želi plačati s kreditno kartico. A mi nimamo terminala, zato pravi, da bo samo do bankomata skočil,« je eden od kranjskih gostincev v začetku tedna opisal način, kako goljuf za seboj pušča neporavnane zapitke.



Nato se je zgodilo nekaj, česar pisec opozorila ni pričakoval. Pod objavo, ki ji je nekdo dodal tudi odlično portretno fotografijo višjega in rjavolasega goljufa srednjih let, se je sprožil pravi plaz. Številni gorenjski gostinci so na fotografiji prepoznali možakarja in se spominjali, da se jim je predstavil kot Mitja. A niso ga samo prepoznali, temveč so vsi po vrsti naštevali, da je tudi njih prinesel okoli.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«