Že drugič zagorelo v šolski telovadnici

RAČE – Ni še minil en mesec od poskusa požiga športne dvorane pri osnovni šoli v Račah, ko so bili predvčerajšnjim v hram športa znova vabljeni gasilci. Tokrat je bila stvar še resnejša kot sredi decembra, saj so zublji izbruhnili med poukom. Kot nam je pojasnil ravnatelj Osnovne šole Rače Rolando Lašič, je zagorelo malo po deveti uri: »Otroci so imeli telovadbo že prvo uro. Vse je potekalo normalno. Zatem je učiteljica ugasnila luči, saj je sledil 15-minutni odmor. Ko se je vrnila v telovadnico, je znova prižgala luči, a se je začelo pri enem od reflektorjev na stropu iskriti. Nemudoma je ugasnila luči, a ker se je iskrenje nadaljevalo, je otroke odpeljala iz telovadnice na varno v razred.«



Učiteljica športne vzgoje je o nevsakdanjem dogajanju obvestila tako hišnika kot ravnatelja, oba sta pritekla v telovadnico. »Ogenj se je hitro razširil na ladijski pod, a so bili zublji sprva majhni. Na pomoč smo poklicali gasilce, a med čakanjem na njihov prihod smo tudi sami poskušali pogasiti ogenj. Nimamo tako visoke lestve ali odra, da bi se povzpeli devet metrov, kot je visoka naša športna dvorana. Pritisk vode iz hidranta pa ni zadostoval, da bi curek dosegel vrh dvorane. Medtem so začeli s stropa odpadati kosi lesa, a so na srečo prispeli tudi poklicni gasilci in člani okoliških prostovoljnih gasilskih društev,« je še nadaljeval ravnatelj.



Učiteljica je otroke odpeljala iz telovadnice na varno v razred.

Gasilci so splezali na streho športne dvorane in ogenj, ki je zajel slabih deset kvadratnih metrov, tudi hitro pogasili. Po nestrokovni oceni je nastalo za dobrih pet tisočakov škode. Včeraj ni bilo pouka, saj so imeli športni dan, medtem ko naj bi danes pouk športne vzgoje že stekel nemoteno po urniku.

Spomnimo, da je sredi decembra lani v isti dvorani zagorelo, ko je 20-letnik sredi noči skozi vrata požarnega izhoda vstopil v dvorano in zanetil ogenj na leseni izvlečni tribuni. Ker je ogenj polil z vnetljivo snovjo, so se zublji sunkovito razširili, kar je mladeniča tako prestrašilo, da je začel gasiti z bližnjim gasilnim aparatom. Ko je zaslišal požarni alarm, ki se je sprožil v telovadnici, je pobegnil, a so ga policisti še iste noči prijeli.