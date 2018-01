Že drugič v dveh dneh vozil drogiran?

TRŽIČ – Gorenjski policisti so v ponedeljek v več postopkih voznikom prepovedali nadaljnjo vožnjo, v treh primerih pa so zasegli tudi vozila.

Prometni policisti so obravnavali voznika pod vplivom alkohola, voznika, ki je bil pozitiven na hitrem testu za prepovedane droge, in voznika brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ki je ostal tudi brez osebnega avtomobila.

Že drugič v dveh dneh vozil pod vplivom mamil?

V Tržiču so policisti že drugič v zadnjih dveh dneh obravnavali domačina, ki je odklonil hitri test na prepovedane droge in strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom mamil. Zasegli so mu vozilo.

Še po enega voznika so tržiški in kranjski policisti obravnavali zaradi vožnje pod vplivom alkohola, radovljiški policisti pa so vožnjo prepovedali vozniku brez veljavnega vozniškega dovoljenja, poroča PU Kranj.