Zdrsnila s ceste in se prevrnila

SLOVENJ GRADEC – Včeraj dopoldne so prostovoljni gasilci iz Slovenj Gradca odhiteli na Gozdarsko cesto v Mislinjo, kjer je voznica izgubila nadzor nad avtomobilom in zdrsnila s ceste. Avto se je nato še prevrnil na streho, nazaj na kolesa so ga postavili gasilci. Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje o poškodbah voznice niso poročali. Na boku pa je končal avto, udeležen v prometno nesrečo v Ljubljani. Na Litijski cesti sta v noči na petek trčili osebni vozili, nesrečo je povzročila 38-letnica za volanom citroëna, ki je izsilila prednost pred 57-letnim voznikom dacie. Slednji se je v nesreči lažje ranil, oskrbeli so ga reševalci nujne medicinske pomoči, povzročiteljici pa so policisti izdali plačilni nalog. V četrtek popoldne je v obcestnem jarku končal moški, ki je nadzor nad avtomobilom izgubil v Zgornjem Gruškovju. V nesreči sta se ranila voznik in sopotnik, posredovali so gasilci PGD Ptuj in Podlehnik, na vozilu odklopili akumulator in reševalcem pomagali pri oskrbi ranjencev.