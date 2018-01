Zdrsnil s ceste, ena oseba poškodovana

KRIŽEVCI – V petek ob 22.47 je med naseljema Veržej in Stara Nova vas voznik z osebnim vozilom zdrsnil s cestišča. Pri tem se je ena oseba poškodovala.

Oskrbeli so jo reševalci ZD Ljutomer.

Posredovali so tudi gasilci PGD Ljutomer, ki so odklopili akumulator vozila, razsvetlili kraj nesreče in pomagali vlečni službi.