Zdrsnil, nato je odtaval

LITIJA – Uprava za zaščito in reševanje poroča o nesreči pešca.

Ob 8.09 je s pešpoti na Sitarjevec (občina Litija) po pobočju zdrsnil občan. Aktivirani so bili gasilci PGD Litija in gorski reševalci postaje GRS Ljubljana, a jim ni bilo treba posredovati, saj so reševalci poškodovanca našli na stari cesti proti Kresnicam, kamor je po zdrsu odtaval peš.

Poškodovanec je bil prepeljan v UKC Ljubljana.