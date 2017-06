LJUBLJANA – Ljubljanski policisti so v petek na Slovenčevi cesti v Ljubljani obravnavali prometno nesrečo. 54-letna motoristka je nekaj minut po 6. uri naletela na stoječo kolono vozil in zaradi prehitre vožnje med zaviranjem padla po vozišču in se poškodovala.

Motoristka je zdravniško pomoč poiskala sama.