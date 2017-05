Zdravnik mu je odredil prisilno hospitalizacijo

PIRAN – V sredo zvečer so imeli v Piranu težave z 41-letnim domačinom, odvisnikom od prepovedanih drog, ki je mimoidoče in goste lokala izzival k pretepu.

Policisti so 41-letnika izsledili, ta pa je pod vplivom droge kričal, mahal z rokami in brcal. Bil je tudi poškodovan in obdrgnjen po roki. Kljub pozivom policistov se ni umiril, zato so mu odredili pridržanje. Pri tem so uporabili prisilna sredstva (lisice in telesna sila), pri varnostnem pregledu pa so pri njem našli približno pet gramov heroina in kokaina v štirih zavitkih ter manjšo tehtnico. V izolsko bolnišnico so ga odpeljali na pregled, tam pa mu je zdravnik odredil prisilno hospitalizacijo. Čaka ga tudi kazenska ovadba.