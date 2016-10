Zdravnica krivdo prevalila na sestre

MARIBOR – Kar 38 let je danes 69-letna upokojena zdravnica Olga Krajnc delala v mariborski bolnišnici in v tem času zdravila na tisoče otrok, ki so bolehali za rotavirusom, a verjetno marčnega dneva pred sedmimi leti ne bo nikoli pozabila. Takrat sta Suzana Golob in Peter Namestnik v mariborsko bolnišnico pripeljala 16-mesečno Žano. Deklica je bruhala je in imela drisko, zato so jo obdržali v bolnišnici. Štiri ure pozneje je mati opazila, da težko diha, poklicala je medicinski sestri, a je nista začeli oživljati, temveč sta malo Žano odnesli na oddelek intenzivne nege. Tam je znova zadihala, a le priklopljena na aparate. Dva dni pozneje je umrla.



»O tem sem veliko razmišlja in prepričana sem, da sem naredila vse, kar sem lahko in sem morala. Ničesar nisem opustila,« je v svojem včerajšnjem zagovoru na sodišču zaradi očitka o malomarnem zdravljenju dejala zdravnica Olga Krajnc.

