Zdaj pa dovolj, odvzeli so mu vozilo

SOLKAN – V ponedeljek nekaj minut pred polnočjo so policisti v Solkanu ustavili 24-letnega voznika osebnega avtomobila audi in ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, poroča PU Nova Gorica.



Med postopkom se je izkazalo, da so na vozilu, ki je bilo odjavljeno iz prometa, nameščene registrske tablice drugega vozila.



Policisti so osebno vozilo na podlagi določil zakona o pravilih cestnega prometa zasegli in podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče zaradi kršitev prometne zakonodaje.