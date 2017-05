Zdaj je jasno, kdo je kriv za smrt ob reki

LJUBLJANA – Po spletu je včeraj zakrožila objava s fotografijami, ki prikazujejo mrtve labode, njihovo uničeno gnezdo in razbita jajca.

Mnogi so se zgražali, kdo bi lahko bil tako krut, da bi naredil kaj takšnega. Ljubljanska policija danes odgovarja takole: »Policisti PU Ljubljana so bili obveščeni, da so ob sotočju ob Zaloški cesti najdeni kadavra dveh labodov in gnezdo z razbitimi jajci. Policisti so opravili ogled in zbrali obvestila ter o dogodku obvestili Vurs. Na kraju samem je za kadavre poskrbel higienik.«

Prve ugotovitve kažejo, da gre za poškodbe, ki bi jih lahko povzročila druga žival. Policisti sumijo, da so pokol zagrešile kune.