Zbudil ga je in olajšal za 6500 evrov

LJUBLJANA – V soboto okrog 4. ure so PU Ljubljana obvestili o drzni tatvini, ki jo je izvršil neznanec na počivališču Barje.

Z zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je neznanec zbudil državljana Romunije, ki je spal v vozilu, in ga pod pretvezo, da ima prazno pnevmatiko, zvabil iz vozila in mu odtujil torbico z vsebino. Oškodoval ga je za približno 6500 evrov.