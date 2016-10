Zbudil ga je in okradel

LJUBLJANA – V soboto ob 8.30 so policiste obvestili o drzni tatvini na počivališču Barje.

Ugotovili so, da je okoli 6. ure neznanec prebudil državljana Nemčije, ki je počival v VW touranu. Pri tem mu je nakazal, da je nekaj narobe z njegovo pnevmatiko. Ko je Nemec zapustil vozilo, je to izkoristil in iz vozila odtujil denarnico.

Lastnik je oškodovan za okoli 1000 evrov, so sporočili ljubljanski policisti.